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قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يعلق على البالونات الحارقة والارباك الليلي بغزة ..

الأربعاء 23 يونيو 2021 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يعلق على البالونات الحارقة والارباك الليلي بغزة ..



القدس المحتلة / سما /

نقلت قناة كان العبرية صباح اليوم الأربعاء عن مسئول المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي الجنرال اليعازر توليدانو قوله، إن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تحاول إرهابنا وتخويفنا بالبالونات الحارقة.

وزعم توليدانو أن اطلاق البالونات والارباك الليلي لا طائل منها قائلا :" أعداء إسرائيل لم يستوعبوا المرة تلو المرة أننا سنواصل التصدي لهم بحزم وصرامة، ويحاولون ترهيبنا بإطلاق البالونات ونشاطات الإرباك والمظاهرات التي لا طائل منها".
 
يشار إلى المنطقة تشهد حالة من التوتر والتصعيد الشعبي المحدود من قبل الشبان الفلسطينيين في ظل تعنت الجيش الإسرائيلي وعدم التعاطي مع إجراءات رفع الحصار عن قطاع غزة، وتسهيل عملية الإعمار وربطها بقضايا جنوده الأسرى لدى حماس.

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