حماس تحذر الاحتلال وحلفاءه: جاهزون لكل الخيارات.. و"سيرى العدو بأسًا لم يره من قبل"

غزة /سما/

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاحتلال وحلفاءه من المماطلة والتباطؤ في كسر الحصار ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار التي تمت سابقًا أو إعاقة عملية الإعمار.

وقالت حركة "حماس" في بيان لها، عقب الاجتماع الطارئ مع الفصائل بغزة، اليوم الثلاثاء: "شعبنا ومقاومتنا لن يصمتوا مطلقًا وسيرى العدو أننا جاهزون لكل الخيارات وسنقاومه بكل الوسائل الشعبية وغيرها".

وأضاف البيان: "لن يُفلح العدو في سياسة الابتزاز ولَيّ الذراع ولن نقبل الضغط على شعبنا أو محاولة ربط ملفات مع بعضها، فالأسرى مقابل أسرى".

وتابع: "سيرى العدو بأسًا لم يره من قبل، فشعبنا جاهز للتحدي وفرض مزيدٍ من المعادلات".