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قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل اجتماع الفصائل: "سنكون امام خطوات عملية.. وكل الخيارات مفتوحة"

الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل اجتماع الفصائل: "سنكون امام خطوات عملية.. وكل الخيارات مفتوحة"



غزة /سما/

اختتمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعها القيادي الذي جاء بدعوة من رئيس حكرة "حماس" في غزة يحيي السنوار "بمكتبه" لمناقشة المستجدات السياسية.

في السياق، قال  ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، إن اجتماع الفصائل كان إيجابي وهناك اجماع وطني  باتجاه كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأكد أن هناك اجماع بعدم ربط ملف اعمار غزة  بملف الاسرى، مشيراً إلى أنه على المؤسسات الدولية ان تتحمل مسؤولية كسر الحصار  واعمار غزة والا هي من تتحمل مسؤولية الانفجار.

وأوضح انه سنكون امام خطوات عملية خلال الأيام القادمة باتجاه فتح المعابر وكسر الحصار اذا لم يتم ذلك فكل الخيارات مفتوحة

وأشار إلى أن هناك جهود تبذل من الاشقاء المصريين والميدان هو من يحدد نجاح الخطوات.

#الجبهة الشعبية #الفصائل الفلسطينية #ماهر مزهر #حركة حماس #اجتماع الفصائل

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