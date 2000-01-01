  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لوفيغارو : “الطالبان” اليهوديات يقلقن الإسرائيليين

الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لوفيغارو : “الطالبان” اليهوديات يقلقن الإسرائيليين



القدس المحتلة / سما /

تحت عنوان: “الطالبان اليهود يقلقن ويقسّمن في إسرائيل” قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، إن تزايد النساء اللواتي يرتدين لباساً أسود بالكامل يغطي حتى أعينهن في شوارع القدس المحتلة، بما ذلك الحي الأرثوذكسي المتطرف، بات ينظر إليه كمصدر إزعاج في إسرائيل حتى من قبل الحاخامات والأرثوذكس المتشددين.

هذه الظاهرة برزت في بداية عام 2000 في جماعة الحريديم، الذين يرغبون بتطبيق قواعد الاحتشام في التلمود بطريقة صارمة. وقد اكتسب زخما منذ ذلك الحين.

وأضافت ”لوفيغارو” أنه في شوارع المناطق الأرثوذكسية المتطرفة مثل المدينة العلمانية، يتم الاستهزاء بالأشباح السوداء. ويقول عادل: “طالبان لا يتمتعون بشعبية، فهم غالباً ما يتعرضون للإهانة. يدعون ابنتي بانتظام بالإرهابية”.

ولاحظ عالم الإثنوغرافيا نعوم برعام، وصم هؤلاء النسوة، قائلا: “المتدينون يبصقون أمامهمن. يهينونهن من خلال معاملتهن على أنهن نسوة عرب قذرات أو غالاشتة. أي  (مسيحيون)”.

في عام 2014، فتحت الشرطة الإسرائيلية النار على إحدى أعضاء الطائفة وأصابتها بجروح خطيرة في منطقة حائط المبكى لأنها لم تتوقف عند الحاجز الأمني.

وأشارت الصحيفة  إلى أن المجمع الحاخامي أصدر قبل بضع سنوات مرسوما يحظر ارتداء الحجاب الكامل. وأصدر اتحاد إيداه حاريت، وهو اتحاد للجماعات الأرثوذكسية المستقلة ذات محاكم حاخامية خاصة به، مرسوما يعلن أن ارتداء العباءة كان انحرافا جنسيا مثل ارتداء الملابس الخفيفة.

وقال أحد الحاخامات: “هناك خطر حقيقي من أن المبالغة تفسر عكس ما هو مقصود، مما يؤدي إلى تجاوزات جنسية خطيرة”.

يتم تداول القليل من الأرقام التي يمكن التحقق منها، كما تقول لوفيغارو، مشيرة إلى أن التركيز يتم في أحياء الحريديم في القدس وبيت شيمش.

الأكثر قراءة اليوم

السنوار : لقاؤنا مع وفد الأمم المتحدة كان سيئا و لا يوجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة

موقع إسرائيلي يكشف نتائج مباحثات القاهرة حول ملفي التهدئة والأسرى

فتح غزة توجه نداءً عاجلًا للرئيس عباس :"ما قبل اجتماع الثوري لن يكون كما بعده"

مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2021

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. الحكومة تقرر حل جميع المجالس البلدية

صحيفة عبرية: واشنطن تنفي مطالبتها السلطة الفلسطينية بتشكيل فريق مفاوض لمحادثات السلام

أول ظهور له .. شاهد: كيف تم اقتياد الشريف حسن بن زيد لمحاكمته بـ”قضية الفتنة”؟

الأخبار الرئيسية

ما هي الرسالة التي نقلها المنسق الأممي وأفشلت لقاءه مع السنوار ؟

القاهرة تنتظر وفد "حماس".. مصادر : وفد أمني إسرائيلي ينهي زيارته لمصر وهذه هي النتائج ..

p

استشهاد ضابط في الأمن الوطني بعد اعتداء المستوطنين عليه بنابلس

هادي عمر

صحيفة عبرية: واشنطن تنفي مطالبتها السلطة الفلسطينية بتشكيل فريق مفاوض لمحادثات السلام

وكيل الأشغال بغزة يُعقب على إعلان الحكومة الفلسطينية تشكيل فريق لإعادة الإعمار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية