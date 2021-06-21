  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رسالة مؤثرة من الشيخ خضر عدنان لأبنائه وسط استمرار إضرابه عن الطعام

الإثنين 21 يونيو 2021 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة مؤثرة من الشيخ خضر عدنان لأبنائه وسط استمرار إضرابه عن الطعام



غزة / سما /

وجه الأسير الشيخ خضر عدنان محمد موسى رسالة مؤثرة لأبنائه من داخل زنزانته في سجن الجلمة، قائلًا لهم "إن اليوم يذوب شحمي ويتآكل لحمي وينخر عظمي من أجل ما هو أعظم من الطعام، إنها أحبتي الحرية والعزة والكرامة لكم ولشعبنا الأبي".

جاء ذلك عبر رسالة نشرتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى مساء اليوم الاثنين، وأفاد فيها الشيخ القائد خضر عدنان -الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (23) على التوالي رفضًا لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي تهمة- أنه يبعث رسالته إلى أبنائه الأحبة من زنزانته في سجن الجلمة، موصيًا إياهم بأمهم وكل عائلته بتقوى الله والصلاة، مضيفًا "إن قضيت في هذا الإضراب، فأسأل الله عزوجل لأبيكم أن تكون شهادة خالصة في سبيله متقبلة منه، واعلموا أني لم أغادركم هربًا من مسؤولية، وإنما قضيت وأنا أمشي نحوكم للحرية والعزة والكرامة".

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 29/05/2021م على حاجز ما يسمى (شافي شمرون) قرب مدينة نابلس في الضفة المحتلة، معلنًا إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وأشارت مهجة القدس إلى أن ما يسمى محكمة عوفر الصهيونية ثبتت أمس قرار الاعتقال الإداري بحق الشيخ خضر عدنان لمدة شهر والذي ينتهي بتاريخ 28/06/2021م، وأضافت أن ما يسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال تعمدت أمس أثناء نقله بالبوسطة من سجن الجلمة شمال فلسطين المحتلة إلى محكمة عوفر جنوبًا بالاعتداء والتنكيل بالشيخ خضر، ورفضوا نقله على كرسي متحرك، هذا بالإضافة إلى أن الإجراءات المتبعة حاليًا نظرًا لجائحة كورونا تقضي عدم إحضاره على المحكمة وإنما إجراءات المحاكمة تتم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وادعت سلطات الاحتلال أن نقله تم بطريق الخطأ.

وإليكم نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أبنائي الأحبة السلام عليكم ورحمة الله أيها الغالين

أبعث لكم رسالة من زنزانتي في سجن الجلمة.

أحبابي اعذروني إن لم أفعل لكم ما طلبتم من شواء اللحم على العيد، وحملتكم هم وحمل القدس وفلسطين، ولكن اعلموا أحبتي أن اليوم يذوب شحمي ويتآكل لحمي وينخر عظمي من أجل ما هو أعظم من الطعام، إنها أحبتي الحرية والعزة والكرامة لكم ولشعبنا الأبي، إنني أهديكم عذاباتي ونحولي كرامة ستغنيكم بفضله تعالى ومشيئته عن كل طعام.

أحبتي أوصيكم بأمكم وأعمامكم الغالين وأخوالكم وجديكم أبو أشرف وأم أشرف والخالة سلوى والعم أسامة والعمة آنا والعمات والأعمام والكل والجيران، وأوصيكم بتقواه تعالى والصلاة الصلاة.

إن قضيت في هذا الإضراب فأسأل الله عز وجل لأبيكم أن تكون شهادة خالصة في سبيله متقبلة منه، واعلموا أني لم أغادركم هربًا من مسؤولية، وإنما قضيت وأنا أمشي نحوكم للحرية والعزة والكرامة. قبلاتي لكم ولمحياتكم الطاهرة.

محبكم خضر عدنان 

معتقل الجلمة 21.06.2021

#الشيخ خضر عدنان #الاعتقال الاداري #السجون الاسرائيلية #اضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

حماس تسمح بتدخل وسطاء جدد في كسر الحصار ..المقاومة "لإسرائيل": المواجهة البرية آتية

لهذا السبب .. اذاعة جيش الاحتلال: غانتس ينظر في شن عملية عسكرية بغزة

وفد أمني "إسرائيلي" يصل القاهرة..قناة عبرية تكشف ماذا طلبت مصر من "إسرائيل" مؤخراً بشأن غزة

السنوار : لقاؤنا مع وفد الأمم المتحدة كان سيئا و لا يوجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة

موقع إسرائيلي يكشف نتائج مباحثات القاهرة حول ملفي التهدئة والأسرى

حماس ترد على تهديدات بينيت وهذا ما قالته ..

فتح غزة توجه نداءً عاجلًا للرئيس عباس :"ما قبل اجتماع الثوري لن يكون كما بعده"

الأخبار الرئيسية

وكيل الأشغال بغزة يُعقب على إعلان الحكومة الفلسطينية تشكيل فريق لإعادة الإعمار

صف

الغارديان: تعاطف دولي مع مكتبة دمرها القصف الإسرائيلي في غزة

الرئيس يوجه دعوة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي: دولة فلسطين العنوان الشرعي لإعادة الإعمار

مصادر: القاهرة تقرر تجميد "تبادل الأسرى" بعد يومين من المفاوضات بين حماس وإسرائيل

حكومة اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. الحكومة تقرر حل جميع المجالس البلدية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية