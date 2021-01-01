الشرطة تقبض على أشخاص مشتبه بهم بوضع مواد مخدرة بمكتب موظف في جنين

جنين / سما /

قبضت الشرطة اليوم الاثنين، على 3 أشخاص يشتبه بهم بمحاولة الإيقاع بموظف يعمل في إحدى الهيئات المحلية في المحافظة من خلال وضع مواد يشتبه أنها مخدرة داخل مكتبه.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة تلقت بلاغاً من مجهول حول وجود مواد مخدرة داخل مكتب موظف يعمل في إحدى الهيئات المحلية جنوب جنين، وعلى الفور باشر فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة بمتابعة البلاغ والإجراءات اللازمة وتم ضبط كمية من مواد يشتبه أنها مخدرة داخل المكتب وباستدعاء الموظف وتدوين إفادته أفاد أن هذه المضبوطات لا تخصه ولا علم له بوجودها.

وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخص آخر حول هذه القضية وبإحضاره وتدوين إفادته، أفاد أنه هو من قام بإحضار المواد المخدرة عن طريق شقيقه وإبن شقيقته اللذان تم إحضارهما لآحقاً وهو من قام بالإتصال بالشرطة وأبلغهم بذلك للإيقاع بالموظف لوجود خلافات بينهما .

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم الثلاثة لحين إحالتهم والمضبوطات للنيابة العامة لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.