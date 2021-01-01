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حسين الشيخ يعلق على قرارات اسرائيل بشأن معابر قطاع غزة..

الأحد 20 يونيو 2021 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ يعلق على قرارات اسرائيل بشأن معابر قطاع غزة..



رام الله /سما/

علق رئيس هيئة الشؤون المدنية،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، مساء اليوم الاحد، على جملة التسهيلات الاسرائيلية لقطاع غزة.

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "‏طالبنا وما زلنا نطالب الحكومة الاسرائيلية بفتح معابر قطاع غزه للافراد والبضائع والسماح بالاستيراد والتصدير من والى قطاع غزه ، وتحرير كل البضائع المحجوزه في الموانئ الاسرائيليه لتجار قطاع غزه وما تم السماح به اليوم".

وأضاف الشيخ:  نأمل ان يكون مقدمة لرفع الحصار بشكل كامل عن اهلنا هناك.

اقرا/ي ايضا: جملة تسهيلات إسرائيلية مفاجئة لغزة: انتهاء أزمة الطرود البريدية وتصدير المحاصيل الزراعية والألبسة

وفي وقت سابق،  أكد رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة صالح الزق، أن الجانب "الإسرائيلي" قرر السماح بعودة دخول وخروج الطرود البريدية من قطاع غزة وتصدير كافة المحاصيل الزراعية والألبسة بدءاً من يوم غد . 

وأضاف الزق، أنه سيتم السماح أيضاً بعودة العالقين من سكان غزة في الخارج.

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