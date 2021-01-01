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اعتقال 3 مواطنين وإصابة آخرين في القدس خلال وقفة منددة بالإساءة للرسول

السبت 19 يونيو 2021 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 3 مواطنين وإصابة آخرين في القدس خلال وقفة منددة بالإساءة للرسول



القدس المحتلة / سما /

أصيب عدد من المواطنين بجروح، واعتقل 3 مواطنين، مساء اليوم السبت، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشاركين بوقفة منددة باساءة مستوطنين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قرب باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدوا بشكل وحشي على المشاركين في الوقفة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم، كما هاجموا عددا من المشاركين برش غاز الفلفل في وجوههم.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا وفتاتين لم تعرف هويتهم بعد، واقتدهم إلى مركز تحقيق المسكوبية.

#اصابات #مواجهات #الاعتداءات الاسرائيلية #اعتقالات #النبي محمد

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