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كتائب الأقصى: المقاومة قادرة على ردع الاحتلال في المكان والزمان المناسب

الجمعة 18 يونيو 2021 01:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب الأقصى: المقاومة قادرة على ردع الاحتلال في المكان والزمان المناسب



غزة/سما/

قال الناطق باسم كتائب شهداء الأقصى"جيش العاصفة" الذراع العسكري لحركة فتح أبو جهاد أن الاحتلال يريد فرض معادلة جديدة بعد معركة "سيف القدس" من خلال إستهدافه لقطاع غزة بطائراته الغادره ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخه نحو غلاف غزة.

وأكد أبو جهاد في تصريح وصل وكالة سما "أن المقاومة هي من تحدد قواعد الاشتباك وأنها قادرة على ردع الاحتلال في المكان والزمان المناسب.


وأضاف "إن المقاومة في حالة إستنفار وانعقاد دائم تحسبًا لأي حماقة يرتكبها الاحتلال بحق مقاومينا الأبطال.


وتابع " حكومة الاحتلال الجديدة سيكون مصيرها مثل الحكومات السابقة التي سقطت تحت ضربات المقاومة في غزة والضفة والقدس.

وختم حديثه بأن  الكتائب ستبقى الذرع الحامي لشعبنا بجانب فصائل المقاومة التي يوحدها الدم الفلسطيني الطاهر من أجل تحرير الأرض والانسان من دنس الاحتلال.

#كتائب شهداء الاقصى #غزة

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