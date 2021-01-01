المقاومة: لن نسمح للإحتلال بفرض قواعد اشتباك جديدة

غزة/سما/

أكد مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم "أبو مجاهد"، الليلة، أن المقاومة لن تسمح بفرض معادلة جديدة، في إشارة منه للقصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وقال البريم في تصريح وصل وكالة سما "لن نسمح بفرض معادلة جديدة، وما جرى اليوم من استعراض مكشوف له ما بعده".

وأضاف" الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وتدرس وتقيم الموقف الميداني وسيكون لها كلمتها .

وتابع " العدو الصهيوني خبر المقاومة جيدا ولن نسمح له باستمرار اعتداءاته وجرائمه ضد شعبنا .

و نقلت إذاعة "صوت الأقصى"، عن مصدر في المقاومة الفلسطينية، قوله: "لن نسمح للعدو بفرض قواعد اشتباك جديدة".

و أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فجر اليوم الجمعة، أن المقاومة لن تسمح بفرض قواعد جديدة وعلى حكومة الإسرائيلي "بينت" أن تدرس استخلاصات معركة سيف القدس جيداً.

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في تصريح لها، عمليات القصف الإسرائيلي لمواقع المقاومة بأنها محاولة بائسة لفرض قواعد جديدة، مؤكداً أن هذا المجرم بينت يحاول أن يظهر بأنه الأكثر تشدداً من رئيس وزراء الاحتلال السابق المهزوم نتنياهو، لكي يُثَبِت من أركان حكومته المحكومة بالفشل ولكي يزيد من شعبيته داخل المجتمع الصهيوني الذي ينحو نحو اليمينية.

وشددت الشعبية أن هذه السياسة التي يحاول أن يفرضها بينت ستفشل وتَتَحَطّم على صخرة مقاومتنا الباسلة وصمود شعبنا الفلسطيني الأبي.

ودعت الشعبية حكومة الاحتلال بينت لاستخلاص العِبَرُ من دروس معركة سيف القدس.

وأشارت أن المقاومة لن تسمح لهذا الكيان الغاصب بأن يفرض قواعد جديدة، مشيرةإلى أنها جاهزة مرة أخرى لتدفيعه ثمن جرائمه حتى يعود مرة أخرى ليجر ذيول الخيبة والهزيمة.

وكانت طائرات الاحتلال شنت، مساء الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، طالت عدة مواقع للمقاومة وأراض زراعية.