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الاحتلال يمدد توقيف 10 أسرى من محافظة جنين لفترات متفاوتة

الخميس 17 يونيو 2021 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمدد توقيف 10 أسرى من محافظة جنين لفترات متفاوتة



جنين / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين، اليوم الخميس، بأن ما تسمى "محكمة سالم العسكرية" التابعة لسلطات الاحتلال، مددت توقيف 10 أسرى من المحافظة لفترات مختلفة.

وبينت الهيئة أن الأسرى الموقوفين هم: فرج شهاب وتم تمديد توقيفه لـ 8 أيام علما أنه كان معتقلا إداريا، ومحمد يوسف طاهر لـ 5 أيام، ويزيد أبو عابد لـ 6 أيام، وباسل عكرمة ستيتي لـ 7 أيام، وعدي عبد الباسط فريحات لـ 8 أيام، ورجا عايد واكد لـ 8 أيام، وأحمد ماهر فريحات لـ 8 أيام، ومالك طالب حمور لـ 5 أيام، وعصام خالد علاونة لـ 8 أيام، وإبراهيم محمود ستيتي لـ 11 يوما.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #تمديد اعتقال

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