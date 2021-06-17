الفصائل: غدا تصعيد ويمنع دخول المنتجات الإسرائيلية إلى حسبة بيتا

نابلس / سما /

دعت لجنة التنسيق الفصائلي في قرية بيتا الى يوم تصعيد شامل غدا الجمعة وقطع الشوارع الرئيسية على المستوطنين في بيتا جنوب نابلس.

واصدرت لجنة التنسيق الفصائلي في بيان لها قرار بمنع دخول كافة المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى حسبة بيتا من خضار وفواكه منعا كاملا وأمهلت كافة التجار فترة ثلاثة أسابيع للتخلص منها كما جاء في البيان.

وهذا نص البيان كاملا:

جماهير شعبنا الفلسطيني البطل باسم الدم الفلسطيني الطاهر الذي سال على أرض بلدة بيتا الشهداء والمقاومة بلدة العطاء والتضحية التي مازالت تقارع الاحتلال وقطعان المستوطنين على جبل صبيح وفي ظل تصاعد الهجمة الصهيونية الشرسة التي تتعرض لها بلدتنا الحبيبة بيتا وعموم الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس والشيخ جراح وعزة هاشم المحاصر وما تتعرض له أرضنا التي ارتوت بدماء الشهداء ومحاولات فرض حقائق جديدة على الأرض من خلال وضع البؤرة الاستيطانية على قمم الجبال بدعم وتغطية كاملة من حكومة الإرهاب الصهيونية .

تدعوكم لجنة التنسيق الفصائلي في بلدة بيتا إلى مايلي.

اولا: ستقام صلاة يوم غد الجمعة على مفرق بلدة بيتا المغلق وتصعيد المقاومة الشعبية وقطع الشارع الرئيس على جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين ومنع العمل في شق الشارع الالتفافي .

ثانيا: يمنع منعا باتا دخول البضائع الإسرائيلية على حسبة بيتا وندعو اخوتنا التجار في بلدتنا من التخلص من البضائع الإسرائيلية في محلاتهم التجارية خلال ثلاثة أسابيع وفاء لدماء الشهداء وعذابات الجرحى .

ثالثا: تستمر فعاليات الإرباك اليلي بشكل يومي كالمعتاد .

رابعا: ندعو كافة المحافظات والقرى والبلدات المجاورة وكل أبناء شعبنا إخلاء محالهم التجارية من البضائع الإسرائيلية وفاء لدماء الشهداء والتضحيات التي يقدمها شعبنا على مذبح الحرية والاستقلال .

اهلنا الصامدون نهيب بكم وبوعيكم وحسكم الوطني على الالتزام بما ورد في هذا البيان .

المجد والخلود لشهداء بلدتنا الصامدة وكافة شهداء شعبنا

الشفاء العاجل لجرحانا البواسل والحرية لأسرى الحرية

النصر حليف شعبنا المكافح

اخوتكم ورفاقكم في لجنة التنسيق الفصائلي في بلدة بيتا .

٢٠٢١/٦/١٧