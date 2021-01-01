  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد فتى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال جنوب نابلس

الخميس 17 يونيو 2021 04:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد فتى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال جنوب نابلس



نابلس/سما/

أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا، فجر اليوم الخميس، استشهاد الفتى أحمد بني شمسة (16 عاما) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت أمس على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وخضع الشهيد بني شمسة إلى عملية جراحية عاجلة فور وصوله المستشفى مصاباً برصاصة في الرأس، ثم نقل إلى قسم العناية المكثفة قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده متأثراً بجراحه الحرجة التي أصيب بها.

ومنذ أسابيع يواصل أهالي بلدة بيتا فعاليات الإرباك الليلي كأحد أشكال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين الذين أقاموا البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

#احمد بني شمسة #نابلس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تكشف أول قرار لبينيت

اسرائيل تبحث سبل الرد على إطلاق البالونات الحارقة.. وهذا ما أبلغته مصر لـ"تل أبيب"

سرايا القدس تنعى أحد قادتها من لواء خانيونس

تقرير للأمن الاسرائيلي : حماس تبني الأنفاق وتصنع أسلحة بمواد تدخل من إسرائيل

بعد قصفها موقعين للمقاومة.."إسرائيل" لمصر: يجب تهدئة الوضع بغزة قبل أن يتدهور

كوخافي: الجيش يجهز نفسه لعملية "حارس الأسوار 2"

تفاصيل جديدة تكشف لأول مرة.. كيف قتل خاشقجي قبل تقطيع جسده؟

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تبحث سبل الرد على إطلاق البالونات الحارقة.. وهذا ما أبلغته مصر لـ"تل أبيب"

بايدن

"يسرائيل هيوم": هكذا تفسر إسرائيل عزوف إدارة بايدن عن "ملفات" الشرق الأوسط

قناة عبرية: وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث قضية “صفقة تبادل الأسرى”

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل يخوض بينيت حرباً جديدة على غزة لتعويض فشل "حارس الأسوار"؟

صحة غزة تكشف تطورات الحالة الوبائية: بدأنا بتوسيع فئة المستهدفين من حملة التطعيم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية