صحيفة تكشف رد فصائل المقاومة على أي اعتداء اسرائيلي على اطلاق البالونات الحارقة

غزة/سما/

علمت صحيفة «الأخبار» اللبنانية من مصادر في حماس ، أن الاتصالات بين الحركة والمصريين كانت على مدار الساعة، وأن الفصائل الفلسطينية أبلغت الجانب المصري أن أيّ ردّ إسرائيلي على إطلاق البالونات سيقابَل بردّ مكافئ من قِبَل المقاومة، وأن أدوات الضغط الشعبي لن تتوقّف طالما واصل العدو سياسته المشدّدة تجاه غزة.

وكانت الاتصالات التي قادها الوسيط المصري أفضت إلى تراجع الاحتلال عن استفزازاته التي يمكن أن تؤدي إلى تفجّر الأوضاع، إذ سمح للمستوطنين الذي بلغ عددهم قرابة 3 آلاف (كانوا 20 ألفاً العام الماضي) بالوجود أمام باب العمود فقط، من دون السماح لهم باقتحام المسجد الأقصى من هناك، إضافة إلى تغيير مسار المسيرة لتَعبُر بعيداً عن الحيّ الإسلامي، وهو ما نزع فتيل الأزمة ودفع الفصائل إلى تجنُّب الردّ الناري، بحسب المصادر نفسها، التي أكدت أن المقاومة فرضت إرادتها على العدو من خلال المباحثات التي جرت أمس، وذلك بعد رسائل جدية نُقلت إلى الإسرائيليين بنيّتها الردّ على الاستفزاز.

وأشارت إلى أن الفصائل وضعت خطوطاً حمراً لهذه المسيرة تتعلّق بدخول الحيّ الإسلامي واقتحام الأقصى عبر باب العمود، واصفةً ما حدث أمس بأنه انتصار لإرادة المقاومة التي نجحت في فرض معادلة «غزة - القدس».

وفي وقت سابق من ليلة الثلاثاء -الأربعاء أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الأربعاء، على أهداف في قطاع غزة، حسب ما ذكرت مصادر أمنية وميدانية.

وقالت المصادر أن الغارات الإسرائيلية استهدف موقعين لكتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في قطاع غزة.

وأفادت بأن الاحتلال قصف بعدة صواريخ موقعا يتبع لـ"القسام"، في منطقة "معن" شرقي مدينة خانيونس. كما أغار على موقع آخر لكتائب "القسام"، في حي الزيتون، جنوبي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على مجمعات عسكرية تابعة لحمـاس ردًا على إطلاق ‎البالونات الحارقة من قطاع ‎غزة.