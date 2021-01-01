أول تعليق من حماس على قصف الطائرات الحربية مواقع للمقاومة بغزة

غزة/سما/

علق المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم على قصف الاحتلال الاسرائيلي موقعين للمقاومة بقطاع غزة.

وقال قاسم في بيان وصل وكالة سما " إن ‏القصف الصهيوني على قطاع غزة،محاولة فاشلة لوقف تضامن شعبنا ومقاومته مع المدينة المقدسة، وللتغطية على حالة الارباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما يسمي "بمسيرة الأعلام".

وأضاف قاسم" سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل ارضنا.

وفي وقت سابق قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي موقع بمنطقة معن شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بثلاث غارات من طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار، تلاه غارتين من مقاتلات حربية لنفس الموقع

وأغارت على موقع في شارع 10 بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة بثلاث غارات من طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار، تبعه غارتين من طائرات حربية لنفس المكان