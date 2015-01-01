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عارضة الازياء العالمية بيلا حديد تهاجم نفتالي بينيت وهذا ما قالته ..

الثلاثاء 15 يونيو 2021 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عارضة الازياء العالمية بيلا حديد تهاجم نفتالي بينيت وهذا ما قالته ..



القدس المحتلة / سما /

نشرت عارضة الأزياء ، التي ينحدر والدها من أصل فلسطيني ، بيلا حديد اقتباسًا على حسابها على إنستغرام لرئيس الحكومة الاسرائيلية الجديد نفتالي بينت وهو يتفاخر بقتل العرب .

وكتبت حديد: "إنه أمر محزن ".

الاقتباس المذكور يعود للعام 2015 ، على منصة الكنيست ،حيث هاجمت عضو الكنيست السابق حنين زعبي بينيت بعد منشور له تفاخر به في محادثات مغلقة بأنه قتل عربًا أثناء الخدمة العسكرية ".

بعد إرفاق اقتباس بينيت ، أضافت حديد: "إنه أمر لا يصدق . انه امر محزن جدًا ، بصراحة".

يذكر ان حديد تعرضت، لحملة شيطنة شديدة من جهات إسرائيلية بعد مشاركتها في تظاهرة داعمة للفلسطينيين، شهدتها مدينة بروكلين الأمريكية بنيويورك مؤخرا، واتهمتها بـ"الدعوة إلى القضاء على الدولة اليهودية".

وكتبت الصفحة الرسمية لإسرائيل على تويتر: "عندما يدعو مشاهير مثل بيلا حديد إلى إلقاء اليهود في البحر، فإنهم يدعون إلى القضاء على الدولة اليهودية"، مضيفة أنه "لا ينبغي أن تكون هذه قضية إسرائيلية فلسطينية، بل ينبغي أن تكون هذه مسألة إنسانية، عار عليك".

وشاركت بيلا مع والدها، محمد حديد، وهم من أصول فلسطينية، في تظاهرة ضمت الآلاف في مدينة بروكلين لدعم الفلسطينيين، في وقت العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة.

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