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من هو عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة؟

الإثنين 14 يونيو 2021 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة؟



غزة /سما/

نشر المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، السيرة الذاتية  للأستاذ/ عصام ديب الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي الجديد

وكان عصام الدعليس قد تسلم أمس الاحد،  مهام منصبه رئيسا لمتابعة العمل الحكومي، خلفا للدكتور محمد عوض.

وجاء تكليف الدعليس بعد مصادقة المجلس التشريعي، في أعقاب قبوله الاستقالة التي تقدم بها الدكتور عوض في وقت سابق.

فيما يلي السيرة الذاتية للأستاذ/ عصام ديب الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة
 
- ابن عائلة مهجرة من قرية اسدود المحتلة.

- مواليد مخيم جباليا عام 1966م.

- متزوج ولديه 6 من الأبناء، ويسكن معسكر النصيرات.

- لديه خبرة واسعة في المجال التعليمي والتربوي.

- تقلد منصب رئيس قطاع المعلمين بوكالة الغوث، ونائب رئيس اتحاد الموظفين العرب.

- تقلد مواقع قيادية مختلفة، وسجل إنــجازات عديدة في مؤسسات العمل المجتمعي والخيري، ولديه خبرات متنوعة في مؤسسات القطاع الخاص.

- عمل مستشارًا لرئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية.

- عضو المكتب السياسي لحركة حماس.

- دَّمر الاحتلال منزله كلياً مرتين خلال عدوان عام 2012م وعدوان 2014م.

- لديه خبرة متميزة في الجانب المالي والاقتصادي، وشارك في العديد من المؤتمرات الاقتصادية في الدول العربية والإسلامية.

#المكتب الاعلامي الحكومي #قطاع غزة #عصام الدعليس #لجنة متابعة العمل الحكومي

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