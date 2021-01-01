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مصدر فلسطيني: وفد مصري هندسي وأمني مكون من 20 شخص يصل غزة

الإثنين 14 يونيو 2021 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر فلسطيني: وفد مصري هندسي وأمني مكون من 20 شخص يصل غزة



غزة/سما/

وصل قطاع غزة، يوم الأحد، وفد هندسي وأمني مصري لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل خلال عدوانها الأخير.

وقال مصدر فلسطيني مُطلع، لوكالة الأناضول، إن "وفدا هندسيا وأمنيا مصريا وصل غزة، عبر رفح جنوبي القطاع، للاطلاع على إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل".


 
وبحسب المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته أن الوفد مكون من 20 شخصا، بينهم 4 يتبعون لجهاز المخابرات.

ولفت إلى أن "الوفد سيتابع مهام إزالة الركام ويناقش مع الجهات المختصة بوزارة الأشغال وغيرها مواضيع إعادة الاعمار".


 
والخميس، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أن وفدا هندسيا مصريا، سيزور القطاع، للتجهيز لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل خلال عدوانها الأخير.

وفي 4 يونيو/ حزيران الجاري، وصل إلى قطاع غزة طاقم هندسي مصري، ومعدات وآليات مصرية، بلغ عددها نحو 51 آلية، بينها "شاحنات وحفارات وكاسحات وناقلات، ورافعات"، يرافق كل آلة سائق.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين، جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بمدينة القدس، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في غزة استمرت 11 يوما وانتهت في 21 مايو.

ووفق إحصاءات حكومية صادرة في غزة، فقد جرى خلال العدوان الإسرائيلي الأخير تدمير 1447 وحدة سكنية و205 منازل بشكل كلي، فيما تضررت 13 ألف وحدة سكنية.

كما دمر الجيش الإسرائيلي عشرات المقرات الحكومية والأهلية، ومئات المنشآت الزراعية، وفق تلك الإحصاءات.

#غزة #مصر

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