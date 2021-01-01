الفنانة الفلسطينية ريم تلحمي تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "إلنا بلد"

رام لله/سما/

"إن غنّت بلدنا..بيغنّوا معها النّاس

وإن سكتت هالبلد.. في للبلد حراس"

بهذا المطلع، روّجت الفنانة الفلسطينية ريم تلحمي لأغنيتها الجديدة "إلنا بلد" على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني وضاح زقطان، ومن ألحان الفنان الفلسطيني منعم عدوان، ومن توزيع محمود عمار.

وعبّرت تلحمي، خلال مقابلة مع "العربي الجديد" عن سعادتها بكون هذه الأغنية ثمرة تعاون بين فنانين فلسطينيين من مختلف المناطق الجغرافية. فالشاعر زقطان يقيم في رام الله وهو لاجئ من منطقة الخليل، أما الفنان منعم عدوان فهو من غزة ويقيم في أوروبا، والموزع عمّار يقيم في غزة. أما الفنانة ريم تلحمي فهي ابنة شفاعمرو في الداخل الفلسطيني المحتل، وتقيم اليوم بين مدينة القدس المحتلة وقرية كفرنعمة بالقرب من مدينة رام الله.

وتحدثت تلحمي عن الظروف الصعبة التي فرضتها قيود كورونا على تسجيل الأغنية، إذ جرى إعدادها في وقت كانت تعرف فيه الأراضي الفلسطينية ذروة انتشار الفيروس والإجراءات الصحية التي أعاقت العمل على الأغنية.

ومن المتوقع أن يُشهر كليب الأغنية في الأيام القريبة القادمة، وتأمل تلحمي أن يحظى العمل الجديد بإعجاب الناس.