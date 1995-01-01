البرغوثي: حكومة بينيت عنصرية وأكثر تطرفا من سابقتها

رام الله/سما/

قال أمين عام حركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، مساء الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت هي حكومة استيطان وتمييز عنصري وأكثر تطرفا من الحكومة السابقة.

ومنح “الكنيست” الإسرائيلي، الأحد، الثقة لحكومة بينيت في خطوة تضع حدا لـ12 عاما من حكم بنيامين نتنياهو.

واعتبر البرغوثي أن “هذه الحكومة الجديدة لا تختلف عن حكومة نتنياهو، فهي حكومة احتلال واستيطان استعماري وتمييز عنصري مثل الحكومة السابقة وأكثر”.

وأكد أن بينيت “أكثر تطرفا من نتنياهو”، مشيرا إلى تصريحات الأول الأخيرة التي قال فيها إنه سيدعم التوسع الاستيطاني في المناطق المصنفة “ج” بالضفة الغربية المحتلة، وذكر سابقا أنه يريد ضمها إلى إسرائيل، وهو من أشد المعارضين لقيام دولة فلسطينية مستقلة.



وقسمت اتفاقية أوسلو الثانية (1995)، الضفة الغربية إلى مناطق “أ” و”ب” و”ج”، تمثل الأخيرة 61 بالمئة منها، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وشدد البرغوثي على أنه “يجب مجابهة هذه الحكومة العنصرية بالمقاومة الشعبية، وبالمقاطعة، وفرض العقوبات عليها، وأن لا يسمح أحد لنفسه التفكير بمجرد التفاوض معها”.

وصرح نفتالي بينيت، الأحد، بأن حكومته “ستدعم الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية، وخاصة في المنطقة المصنفة ج”.

ووعد بينيت بأن يمثل “ائتلاف التغيير في إسرائيل برمتها”.

ويضم “ائتلاف التغيير” 8 أحزاب، صوت البرلمان على منحه الثقة، بأغلبية 60 صوتاً مقابل 59 صوتاً، وإنهاء نحو عامين من الجمود السياسي في إسرائيل تخللتهما 4 انتخابات.