أول تعليق من اشتية على سقوط نتنياهو

رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية في اول تعليق على سقوط نتنياهو وانتهاء حقبته " ان الامتحان امام اي حكومه في اسرائيل بالنسبة لنا هو تعهدها بانهاء الاحتلال والاعتراف بالحق التاريخي والسياسي السيادي للفلسطينين بدولة مستقلة عاصمتها القدس... برنامج نتنياهو كان مبني على تدمير اي امكانيه لدولة فلسطينية".

واضاف" نراهن على وعي وصمود شعبنا امام ماكنة البطش والاستيطان".

من جانبه، هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن نفتالي بينيت لانتخابه من قبل الكنيست رئيسا للحكومة الإسرائيلية الجديدة، خلفا لبنيامين نتنياهو الذي استمر لمدة 12 عاما رئيسا للوزراء.



وقال بايدن، في بيان نشره موقع البيت الأبيض "بالنيابة عن الشعب الأميركي، أهنئ رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية يائير لابيد، وجميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وأضاف بايدن: "إنني أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء بينيت لتعزيز جميع جوانب العلاقة الوثيقة والدائمة بين بلدينا".

وأضاف بايدن "ليس لإسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة، وتظل الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لأمن إسرائيل"، مشيرا إلى أن "إدارتي ملتزمة تمامًا بالعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والشعب في جميع أنحاء المنطقة".