غزة: "التشريعي" يكلف عصام الدعاليس رئيساً لمتابعة العمل الحكومي خلفاً للدكتور عوض.

غزة / سما /

تسلم ، اليوم الاحد، عصام الدعليس مهام منصبه رئيسا لمتابعة العمل الحكومي، خلفا للدكتور محمد عوض.

وتمت مراسم التسليم والاستلام بمقر رئاسة متابعة العمل الحكومي بحضور نائب أمين عام مجلس الوزراء.

وجاء تكليف الدعليس بعد مصادقة المجلس التشريعي، في أعقاب قبوله الاستقالة التي تقدم بها الدكتور عوض في وقت سابق.

وقد شكر الدعليس الدكتور عوض على جهوده في تطوير العمل الحكومي، مثنيا على أدائه خلال توليه مسئولية قيادة العمل الحكومي، واعدا بالبناء على ما تحقق والاستمرار بمسيرة الارتقاء بالعمل الحكومي.

من جهته تمنى الدكتور عوض التوفيق والسداد لخلفه، مشيرا إلى أهمية استثمار الكفاءات والطاقات الحكومية والعمل على الاستفادة منها.

الجدير بالذكر أن الدعليس أحد اعضاء المكتب السياسي لحماس و عمل سابقا مستشارا لرئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية وتقلد العديد من المناصب القيادية المختلفة .