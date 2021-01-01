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"هذه ليست مصر التي عرفناها"

صحفي إسرائيلي يكشف خفايا معبر "كرم أبو سالم" والمنحة القطرية

الأحد 13 يونيو 2021 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي يكشف خفايا معبر "كرم أبو سالم" والمنحة القطرية



القدس المحتلة / سما /

كشف صحفي إسرائيلي صباح يوم الأحد، عن العديد من الملفات التي تخص مصر وطريقتها في الوضع السياسي، ومعبر "كرم أبو سالم" خفايا إقرار وإلغاء لإدخال الوقود والمنحة القطرية.

وقال الصحفي "أمير بوخبوط" من موقع "واللا نيوز" العبري عبر تويتر، إنّ مصر تستغل الوضع السياسي في إسرائيل، لدفع المفاوضات بما يتناسب مع مصالحها "هذه ليست مصر التي عرفناها في عهد ترامب - هناك شيء كبير يحدث هنا".

وأكد، ليس بالضرورة كل ما ينشر في وسائل الإعلام الأجنبية عن قطاع غزة- تسوية- إعادة صفقة أسرى ومفقودين، هو صحيحاً، هناك تلاعب بقدر غير قليل. 

وشدد، أنّه لا توجد سياسة متكاملة فيما يتعلق بقطاع غزة.

وفيما يخص معبر كرم ابو سالم، أوضح، هناك شيء غريب يحدث عند معبر كرم أبو سالم، حيثُ كان من المقرر إدخال عدد من الشاحنات التي تحمل الوقود للأونروا إلى قطاع غزة ، وفي اللحظة الأخيرة تقرر إلغاءها.

وأشار، كما قالت مصادر فلسطينية أن الأموال القطرية ستذهب إلى مصر ومن هناك سيتم إرسال الوقود "بشكل أساسي إلى محطة الكهرباء".

وتساءل الصحفي الإسرائيلي، إلى متى سيستمر الوضع؟!

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