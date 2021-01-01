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تمرير قانون التجنيد أحد أهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة

السبت 12 يونيو 2021 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تمرير قانون التجنيد أحد أهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة



القدس المحتلة/سما/

شدد وزير جيش الإحتلال ، بيني غانتس، على أن إسرائيل لن تسمح بزعزعة الاستقرار الأمني في الجنوب، وستكون حريصة على الحفاظ على الهدوء بحذافيره.


وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء حركة الشبيبة "أحراي"، أكد بيني غانتس أن "الوضع الذي كان يسود الجنوب لن يتكرر"، لافتا إلى أنه "إذا استلزم الأمر إعادة جهات معينة إلى رشدها، فلن نتوانى في القيام بذلك".

وأضاف غانتس أن أحد أهداف الحكومة الجديدة سيكون تمرير قانون التجنيد، بحيث يلزم كل مواطن بالمساهمة بنشاط ما من أجل الدولة والمجتمع، سواء أكان يهوديا علمانيا او متدينا أو عربيا، موضحا أن "خدمة الدولة ستتم في إطار عسكري أو مدني بموجب القانون".

#قانون التجنيد #الحكومة الاسرائيلية

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