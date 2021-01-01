جنين: 4 اصابات بالرصاص في شجار والقبض على 16شخصا مشتبه بهم

جنين/سما/

فضت الشرطة شجارا نتج عنه 4 إصابات بالرصاص وألقت القبض على 16 شخصا مشتبها بهم بالمشاركة في الشجار الذي وقع في بلدة السيلة الحارثية غربي جنين، الجمعة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً عن وقوع شجار استخدمت به الاسلحة النارية في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين وان هناك عددا من الإصابات .



على الفور تحركت قوة من الشرطة والاجهزة الامنية إلى المكان وقامت بالسيطرة عليه وأعادت الهدوء للبلدة وقبضت على 16 شخصا مشتبها بهم بالمشاركة في الشجار الذي نتج عنه 4 اصابات بالرصاص من أطراف الشجار تم نقلهم للمشافي لتلقي العلاج ووصفت اصاباتهم بالبسيطة الى المتوسطة .

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهم بالشجار تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول وما تزال قوة من الشرطة والاجهزة الامنية في البلدة لحفظ الامن والنظام.