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جنود الاحتلال يشاركون في إقامة بؤرة استيطانيّة قرب نابلس

السبت 12 يونيو 2021 05:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنود الاحتلال يشاركون في إقامة بؤرة استيطانيّة قرب نابلس



نابلس/سما/

شارك عناصر في جيش الاحتلال الإسرائيليّ، في إقامة منازل بالبؤرة الاستيطانية "غفعات أفيتار" المقامة على أراض بملكية خاصة قرى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية التي كشفت، مساء الجمعة، صورا توثّق عناصر في جيش الاحتلال، وهم يحملون منازل سابقة التجهيز في البؤرة الاستيطانية، رفقةَ مستوطنين.

وأوضحت الصحيفة أن قرارا إسرائيليا بشأن المنطقة، قد صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، يشير إلى عدم جواز إحضار مواد البناء أو المنازل المجهّزة مسبقا إلى المكان، وأنه في غضون ثمانية أيام يجب على المستوطنين إخلاء المكان، وأنّ مشاركةَ الجنود مخالف لذلك.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد وجّه رسالة إلى وزير الأمن، بيني غانتس، يطلب فيها عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية. وزعمت الرسالة أن أمر الترسيم لم يصدر لأنه يتطلب موافقة رئيس الحكومة، لكن مكتب غانتس ذكر أن الأمر لا يتطلب موافقة رئيس الحكومة.

يأتي ذلك بعد استشهاد فتى فلسطينيّ، يبلغ من العمر 15 عاما، وإصابة آخرين بالرصاص الحيّ والاختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال قمع قوات جيش الاحتلال، مسيرة منددة بالاستيطان، في بلدة بيتا، قرب نابلس.

وقالت الصحيفة إنه "قد تم التعرف على الجنود الذين تم تصويرهم"، لافتة إلى أن الصور التقطت قبل نحو أسبوعين، وإلى أن جيش الاحتلال يزعم أن "الحادث لم يقع بموافقة قائدٍ عسكريّ".

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم جيش الاحتلال القول: "نظرا للعدد الكبير من أعمال الشغب العنيفة في منطقة بؤرة ’غفعات أفيتار’، والتي تعرض حياة المدنيين الإسرائيليين للخطر، تم نشر قوة عسكرية لحماية المدنيين في المنطقة والتصدّي لأعمال الشغب".

وأضاف المتحدث: "في الحادثة المعروضة في التوثيق (التي كشفت عنها الصحيفة) انحرف المقاتلون عن مهمتهم، ولم تتم بموافقة قائد عسكري".

وتابع: "على ضوء ذلك، سيتم إجراء تحقيق في ما يتعلّق بالحادثة، وإذا لزم الأمر، سيتمّ اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الجنود"، على حدّ قوله.

ووصل العديد من السياسيين الإسرائيليين إلى البؤرة الاستيطانية في الأسابيع الأخيرة، للتعبير عن دعمهم لها. والخميس، زار رئيس قائمة الصهيونية الدينية والفاشية، بتسلئيل سموتريتش البؤرة كذلك.

وتم إنشاء البؤرة الاستيطانية في أوائل أيار/ مايو بعد مقتل مستوطن في عمليّة نفّذها فلسطيني.

#نابلس #جنود الاحتلال #بؤرة استيطانية

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