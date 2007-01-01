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تعيين رئيس جديد لإدارة "العمل الحكومي" في قطاع غزة

الجمعة 11 يونيو 2021 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين رئيس جديد لإدارة "العمل الحكومي" في قطاع غزة



غزة / سما /

عيّنت حركة "حماس"، مسؤولاً جديداً لرئاسة "لجنة متابعة العمل الحكومي" في قطاع غزة، خلفاً لمحمد عوض الذي تسلّم منصبه منتصف عام 2019.

وقال مصدر حكومي مطلع لوكالة "الأناضول"، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "حماس" كلّفت عضو المكتب السياسي بالحركة عصام الدعاليس، برئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي.

ومنذ 2017، تعتمد حركة "حماس" على لجنة إدارية، لتسيير الشؤون الحكومية في قطاع غزة، في ظل استمرار الانقسام السياسي وفشل تسلّم الحكومات الفلسطينية لمهامها في القطاع.

وفي مارس/ آذار الماضي، انتُخب الدعاليس عضواً بالمكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، وتسّلم رئاسة الدائرة الإعلامية فيها، إلا أنه يستعد لمغادرتها بعد تكليفه بمتابعة "العمل الحكومي".

ويسود انقسام فلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ أن سيطرت حركة "حماس" على غزة صيف 2007، ضمن خلافات ما تزال قائمة مع حركة "فتح"، بزعامة الرئيس محمود عباس.

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