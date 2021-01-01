مصادر مطلعة : هنيّة إلى بيروت وطهران

غزة / سما /

اكدت مصادر مطّلعة أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الموجود في القاهرة، ينوي القيام بجولة على عدد من العواصم العربية والإقليمية، وقد باشر ترتيبات لزيارتَين إلى لبنان وإيران، حيث سيعقد لقاءات مع المسؤولين في الدولتَين ومع قادة الفصائل الفلسطينية وقيادة "حزب الله".

ويفترض أن يلتقي هنية المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي، إضافة إلى الرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ومسؤولين كبار في الدولة والحرس الثوري.

وفي بيروت، يسعى هنية للاجتماع بالرؤساء الثلاثة وقيادات لبنانية بارزة، إلى جانب اجتماعه المرتقب مع الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله.