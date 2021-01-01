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اسرائيل تقرر السماح بدخول السياح مطلع تموز المقبل

الجمعة 11 يونيو 2021 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تقرر السماح بدخول السياح مطلع تموز المقبل



القدس المحتلة / سما /

​ أعلنت وزيرة السياحة الإسرائيلية، أوريت فركاش هكوهين، أنها ستسمح للسياح الملقحين ضد وباء كورونا بالسفر إلى إسرائيل اعتبارًا من 1 يوليو/تموز الوشيك.

وكتبت أوريت على حسابها على توتير: "يسعدني أن العمل الجاد الذي قام به موظفو وزارة السياحة ووزارة الصحة والخارجية والداخلية دفع وزير الداخلية للإعلان عن اشتراط تطعيم السائحين، ومن الآن فصاعدا، سيتمكن جميع السياح الذين تم تطعيمهم من السفر إلى إسرائيل اعتبارا من 1 يوليو ".

وأضافت أوريت أن "الوقت قد حان لأن تنفتح إسرائيل على السياحة وتستغل مكانتها كدولة محصنة لصالح اقتصادها".

ووفقا للخطة، سيتم قبول المسافرين الأفراد إلى اسرائيل اعتبارًا من 1 يوليو/تموز الوشيك ، لكن الخطة تتطلب المزيد من التفاصيل للموافقة عليها.

وكان مجموعة أولى من السياح الذين تم تطعيمهم ضد وباء كورونا، قد وصلت من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، في نهاية شهر مايو/أيار المنصرم، بعد أكثر من عام من إغلاق الحدود بسبب تفشي الوباء.

وقررت إسرائيل - كجزء من برنامج جديد يهدف إلى إعادة فتح اسرائيل تدريجيا أمام السياح- الترحيب أولا بالأشخاص المسافرين في جولات منظمة من أجل تتبع مسار رحلتهم بسهولة أكبر وبالتالي تجنب الانتشار غير المنضبط لمتغيرات كورونا في المنطقة.

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