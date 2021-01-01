  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي: يوم السبت الأول من ذي القعدة

الخميس 10 يونيو 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: يوم السبت الأول من ذي القعدة



القدس المحتلة /سما/

 أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أن يوم الجمعة 11 حزيران 2021م هو المتمم لشهر شوال 1442هـ، وأن يوم السبت 12 حزيران 2021م هو الأول من ذي القعدة لعام 1442هـ.

وأشار إلى أن شهر ذي القعدة هو من الأشهر الحرم، والثاني من أشهر الحج، التي أشار الله تعالى إليها بقوله: }الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ {(البقرة: 197)

#الشيخ محمد حسين #المفتي العام #مجلس الإفتاء الأعلى

الأكثر قراءة اليوم

3 شهداء بينهم ضابطان بالإستخبارات العسكرية وإصابة حرجة في جنين (صور وفيديو)

إعلام عبري: إسرائيل تبعث رسالة الى مصر حول إدخال مواد البناء إلى غزة

صحيفة تكشف سبب تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

وزير الجيش الاسرائيلي يلوح بشن عملية عسكرية اخرى على غزة.. لهذا الهدف

الفصائل تعلق على اشتباكات جنين واستشهاد 3 بينهم ضابطان في الاستخبارات

الحوثي يعرض صفقة على “الإصلاح” للضغط على السعودية لإيقاف محاكمة مسؤولي”حماس”

فيديو: لحظة استـشهـاد الشاب جميل العموري برصاص قوة إسرائيلية خاصة في جنين

الأخبار الرئيسية

الهان عمر

أكسيوس: هجوم حاد على إلهان عمر بعدما ساوت أميركا وإسرائيل بحماس وطالبان!

الحية يهدد: صبرنا قد ينفذ في أي وقت.. لن ننتظر طويلًا لإعادة فتح المعابر وإدخال المنحة القطرية

كتائب القسام توجه رسالة تحذير لقادة الاحتلال ومستوطنيه.. إليك تفاصيلها

78

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة: عملية جنين استهدفت مجموعة للجهاد نفذت عمليات إطلاق نار

ابراهيم حامد

"الشبح"...فلسطيني حول "الشاباك" الإسرائيلي إلى أضحوكة على مدار عقد (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية