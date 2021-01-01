فيديو: لحظة استـشهـاد الشاب جميل العموري برصاص قوة إسرائيلية خاصة في جنين

جنين/سما/

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة استـشهاد الشاب جميل العموري برصاص قوة إسرائيلية خاصة في جنين ،الليلة الماضية.

و استشهد المطارد جميل العموري وارتقى برفقته اثنان من جهاز الاستخبارات العسكري وأصيب رابع بجراح حرجة، فجر اليوم الخميس، في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في شارع الناصرة بمدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

ولاحقت قوة خاصة "إسرائيلية" المطارد جميل العموري من سرايا القدس وهو مقاوم تمت مطاردته بعد الحرب الأخيرة على غزة هو وعدد من مقاومي سرايا القدس الذين تمت ملاحقتهم في الفترة الأخيرة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن وحدة خاصة كمنت لمركبة يستقلها العموري ولاحقته من معبر الجلمة وحتى شارع الناصرة حيث تمت عملية اغتياله قرب مقر الاستخبارات العسكرية في جنين والذي يقع في شارع الناصرة.

وأوضحت وزارة الصحة ومصادر أمنية في جنين، أن الشهداء هم: الملازم ادهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما) من نابلس، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين.

كما أصيب محمد سامر البزور (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة أدخل على أثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.