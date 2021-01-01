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كيف ترى قصص سناب شات دون متابعة الشخص أو إضافته

الأربعاء 09 يونيو 2021 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف ترى قصص سناب شات دون متابعة الشخص أو إضافته



وكالات / سما /

يمتلك تطبيق "سناب شات" قاعدة كبيرة من المستخدمين الذين يعملون على تصوير ونشر الملايين من القصص يومياً.

ولا يستطيع الشخص إضافة جميع مستخدمي "سناب شات" على قائمة متابعته، ولذلك فإن المنصة تقدم مجموعة من الطرق التي تسمح لك بمشاهدة القصص ومحتوى المستخدمين الذين لم تقم بإضافتهم.

وأهمية هذه الخاصية تكمن في اكتشاف المحتوى الجديد، حيث يمكنك أن تحصل على المعلومات من خارج دائرة معارفك.

ولكن لا تستطيع مشاهدة قصص "سناب شات" التي ينشرها مستخدمين لم تقم بإضافتهم إلا إذا كانت قصصاً "عامة" (أي متاحة للجميع)، ويعني هذا أنك لا تستطيع مشاهدة القصص الخاصة إلا إذا حصلت على الصلاحيات لذلك من قبل ناشريها.

وتوجد بعض التطبيقات والمواقع التي تدعي القدرة على تخطي إعدادات الخصوصية في "سناب شات"، ولكن هذه الطرق ليست رسمية. واستخدام هذه الطرق يعني أنك تعرض بيانات حسابك وقصصك لخطر السرقة، وقد يتم حظر حسابك بشكل نهائي على "سناب شات".

"الاكتشاف" في "سناب شات"

يمكنك الوصول إلى قصص المستخدمين الآخرين والأمور المنتشرة عبر "سناب شات" من خلال خاصية "الاكتشاف" Discover .

وهي طريقة لعرض القصص الرائجة ومعرفة "التريند" الموجود على المنصة. ويمكنك اتباع الخطوات التالية حتى تصل إليها:

-بعد أن تفتح تطبيق "سناب شات" قم بتحريك الشاشة إلى جهة اليسار حتى تصل إلى قائمة "الاكتشاف".

#سناب شات #المستخدمين

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