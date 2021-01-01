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صحيفة: إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة القطرية لغزة في هذا الموعد ..

الأربعاء 09 يونيو 2021 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة القطرية لغزة في هذا الموعد ..



القدس المحتلة / سما /

​أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مسؤول كبير في حركة "حماس " بأن "الوسطاء المصريين أكدوا أن إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة المالية القطرية إلى غزة نهاية الأسبوع".

وعلى صعيد متصل وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية امس إلى مصر على رأس وفد "حماس" الذي سيجري حوارا مع الفصائل الفلسطينية سيبدأ السبت القادم. 

وستناقش  "الفصائل الفلسطينية التي ستصل القاهرة عدة مواضيع من بينها، المصالحة، الانتخابات الفلسطينية التي تم تأجيلها، تشكيل حكومة وحدة، وإعادة تنظيم منظمة التحرير الفلسطينية، إعادة إعمار غزة وتهدئة طويلة المدى".  

ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون في حركة "حماس" مع مسؤولين في المخابرات المصرية لبحث صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل وإعادة إعمار غزة وتهدئة طويلة الأمد. 

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