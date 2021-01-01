تعليم غزة تُصدر تنويهاً لموظفيها بشأن تلقي لقاح "كورونا"

غزة / سما /

أصدرت وزارة التربية والتعليم في غزة ، مساء يوم الخميس، تنويهاً لموظفين الوزارة بشأن تلقي لقاح فيروس كورونا .

وفيما يلي نص التنويه كما نشرته الوزارة:

اخي الموظف/ أختي الموظفة

حفاظاً على صحتكم وصحة أحبابكم والمجتمع ، وحرصا من وزارة التربية والتعليم العالي على كافة موظفيها، والتزاما بالقرار الحكومي، ندعو جميع الموظفين العاملين في الوزارة و المديريات والمدارس الحكومية والخاصة لتلقي التطعيم ضد فيروس كوفيد ١٩

ملاحظة/

١/ كل موظف يستطيع الحصول على التطعيم من أقرب نقطة تطعيم لسكنه حسب ما هو موضح بالجدول

٢/الموظف الذي ثبت اصابته بالفيروس من خلال الفحص المخبري منذ بداية شهر مارس 2021 حتى تاريخه، يتم اعفاؤه من التطعيم في هذه المرحلة.

٣/ نؤكد أن التطعيم آمن وفعال ومعتمد من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية.

٤/ يبدأ عمل فرق التطعيم في المدارس الموضحة بالجدول من الساعة ٨:٣٠ حتى الساعة ١ ظهرا.



