القدس: الاحتلال يعتقل شابًا ويفرض الحبس المنزلي على آخر

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابًا من مدينة القدس، عقب اعتداء مستوطنين عليه، فيما فرضت الحبس المنزلي على شاب آخر.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد هديب من شارع الواد في البلدة القديمة بالقدس، عقب اعتداء مستوطنين عليه.

من جانب آخر، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الشاب المقدسي محمود صيام، بعد أيام من اعتقاله، بشرط الحبس المنزلي لمدة 10 أيام، ودفع كفالة مالية بقيمة 2000 شيقل.

في حين، مددت سلطات الاحتلال اليوم، اعتقال الشاب عمر عبد الكريم حتى الأول من تموز القادم، حيث اعتقل على خلفية الأحداث الأخيرة بالمسجد الأقصى، علمًا بأنه مريض بالسكري، ولم يتلق أي علاج منذ اعتقاله في الـ25 من أيار الماضي.