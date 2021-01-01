المشكلة ليست في الكمية..مصدر إسرائيلي رفيع: فرص صفقة تبادل الأسرى مع حماس زادت

القدس المحتلة/سما/

أكد مصدر دبلوماسي مساء الثلاثاء إن فرص التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس قد زادت ، وقال:" إن إسرائيل تنتظر الآن عرضا من وسطاء مصريين لمثل هذه الصفقة والتي ستشمل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين مسجونين في “إسرائيل”. مقابل الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين وأبرا منغستو وهشام السيد.

وأضاف المصدر الكبير لموقع صحيفة يديعوت أحرنوت (واي نت) ، إن المصريين مهتمون بالموضوع؛ حيث ان التدخل المصري في تحقيق وقف إطلاق النار جعل للقاهرة رصيدا في نظر الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن ، الذي يعتبرها عاملا أساسيا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. لذلك يعد هذا إنجازًا كبيرًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الذي حسن مكانته الدولية.

وأشار المصدر إلى أنه في ظل الوضع الحالي ، فإن المصريين مصممون على التوصل إلى صفقة ، وهناك توقع بأنهم سيطرحون عرضًا على الطاولة في الأيام المقبلة.

وأضاف "تصر حماس على فصل قضية الأسرى والمفقودين عن قضية إعادة اعمار قطاع غزة ، ومناقشة القضيتين في قنوات مختلفة ،وسيناقش وزير الجيش بني غانتس هذه القضايا مع نظرائه الأمريكيين خلال زيارته السريعة لواشنطن غدًا ، ومن المتوقع أن يوضح مرة أخرى إصرار “إسرائيل” على هذه المسألة.

ومن المقرر أن يتوجه وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة قريباً لمناقشة الأمر. وأشار المصدر الأمني ​​إلى الرقم الذي ذكره يوم أمس القيادي في حماس في غزة يحيى السنوار بشأن صفقة الأسرى المحتملة ، 1111 – في إشارة إلى أن حماس ستطالب بالإفراج عن 1111 أسيراً مقابل إطلاق سراح الأسرى والمفقودين. وقال المصدر “المشكلة ليست في الكمية بل النوعية”.