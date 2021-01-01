  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هذا ما ستشمله الصفقة

"العربية": حماس تطلب ضم البرغوثي لصفقة تبادل الأسرى.. وإسرائيل تتحفظ

الثلاثاء 01 يونيو 2021 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العربية": حماس تطلب ضم البرغوثي لصفقة تبادل الأسرى.. وإسرائيل تتحفظ



القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر لـ"العربية/الحدث"، الثلاثاء، أن مصر تعمل على هدنة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، تشمل صفقة تبادل الأسرى وبنودا اقتصادية وسياسية.

وقالت إن حماس طلبت ضم مروان البرغوثي ضمن القائمة المبدئية في صفقة تبادل الأسرى، فيما تحفظت إسرائيل على ذلك.

كما أكدت أن الحركة طلبت من القاهرة عدم المساس بالأسرى المفرج عنهم إذا تمت الصفقة.

وستشمل الصفقة مفاوضات أن يكون لقطاع غزة معبر بحري وهو ما ترفضه إسرائيل حاليا، مع تصميم الفصائل الفلسطينية على ضرورة فك الحصار والبدء في اعادة تأهيل غزة.

اجتماع عاجل في القاهرة

وكانت مصر أكدت دعوتها الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل في القاهرة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى التوصل لرؤية موحدة حول عدد من الملفات، من بينها تثبيت الهدنة.

كما ستكون ضمن بنودها التفاوض على وقف الاستيطان والتهجير، وسيتم توقيعها من خلال القاهرة كوسيط رئيسي في الصفقة.

وكان اللواء عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، وصل إلى قطاع غزة للقاء قادة الفصائل الفلسطينية وبحث الهدنة ووقف النار وإعادة الإعمار، قبل أن يغادر عصر أمس، في زيارة هي الأولى لرئيس مخابرات مصري إلى القطاع منذ أوائل القرن الحالي.

يشار إلى أن مصر دفعت بقوة خلال الأسابيع الماضية، من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي - الفلسطيني الأخير الذي اندلع في العاشر من مايو واستمر 11 يوما بين إسرائيل والفصائل، وسط غضب فلسطيني بسبب مداهمات الشرطة الإسرائيلية في محيط مجمع المسجد الأقصى في القدس، وخطط لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالمدينة لصالح مستوطنين يهود.

#اسرائيل #قطاع غزة #صفقة تبادل الأسرى #الفصائل الفلسطينية #مصر #السلطة الفلسطينية #الجنود الاسرى #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

ماذا ردت الفصائل على استلام السلطة عملية الإعمار وما هي التسهيلات الجديدة لمعبر رفح؟

مصادر إسرائيلية ترد على مطالب السنوار لإتمام صفقة تبادل و "الرقم 1111"

فورين بوليسي: علاقة واشنطن “الخاصة” مع إسرائيل لا تساوي كلفتها الباهظة وحان وقت التغيير

من هي فرقة القوات الخاصة المصرية التي تؤمن رئيس المخابرات المصرية ؟

الرئيس عباس يصر على تولي السلطة ملف الاعمار وتشكيل حكومة وفاق مقبولة دوليا

ما قصة الرقم "1111" ؟.. تكهنات وتفاؤل فلسطيني

هآرتس للإسرائيليين: لن تنقذكم "أسطورة" سلاح الجو واستعدوا لسيناريوهات "حزب الله" المرعبة

الأخبار الرئيسية

قيادي فلسطيني يكشف: هذا ما سيناقشه الاجتماع المرتقب للفصائل في القاهرة

فصائل المقاومة تُحذر الاحتلال: أيادِ المجاهدين ما تزال على الزناد وراجماتهم على أهبة الاستعداد

السيسي

السيسي يصدر تعليمات بسرعة إدخال معدات إلى قطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار

جنرالات إسرائيليون يعترفون: سلاح الجو فشل في المعركة بغزة

مصر

التلفزيون المصري: القاهرة تدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية