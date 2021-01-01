"الليكود": ليس بإمكان بينيت تولى رئاسة الحكومة أولا

القدس المحتلة/سما/

يأمل رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، بأن يبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، بأنه نجح في تشكيل حكومة، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء التفويض له بتشكيل الحكومة. ويأتي ذلك، فيما لا تزال هناك خلافات بين أحزاب "كتلة التغيير"، من شأنها أن تمنع تشكيل الحكومة.

وإحدى العقبات أمام تشكيل حكومة كهذه، وضعتها عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، أييليت شاكيد، التي نُقل عنها قولها خلال محادثة مغلقة مع أعضاء كتلتها في الكنيست، أمس، إنه لن يتم تشكيل الحكومة إذا لم تحصل على المقعد المخصص لرئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، في لجنة تعيين القضاة. وحسب هيئة البث العامة "كان"، فإن أحزاب "كتلة التغيير" تميل إلى رفض هذا الشرط الذي وضعته شاكيد.

من جهة أخرى، وفي إطار محاولاته إحباط تشكيل "حكومة التغيير"، بعث حزب الليكود رسالة إلى ريفلين والمستشارتين القضائيتين في ديوان الرئيس والكنيست، اليوم، طلب فيها بعد مصادقة ريفلين على تشكيل الحكومة طالما أن لبيد لا يستعرض تشكيلة الحكومة وتفاصيل أخرى حول ذلك.

كذلك اعتبر الليكود، في رسالته، أن بإمكان لبيد فقط أن يتولى رئاسة الحكومة، لأنه هو الذي حصل على التفويض بتشكيلها، وليس بالإمكان أن يتولى رئاسة الحكومة في النصف الأول من ولايتها، رئيس "يمينا"، نفتالي بينيت، بموجب التفاهمات بين الاثنين.

وجاء في رسالة الليكود إلى المستشارتين القضائيتين "أنتما مطالبتان بالتوضيح لعضو الكنيست يائير لبيد، أنه بموجب ثانون أساس الحكومة، ليس بإمكان عضو الكنيست الذي كُلّف بتشكيل حكومة أن يكون رئيس الحكومة البديل وإنما عليه أن يتولى رئاسة الحكومة في الفترة الأولى" من ولايتها.

وفيما يتوقع أن يطلع لبيد ريفلين على أنه نجح في تشكيل حكومة قبل حل كافة الخلافات بين مركباتها، جاء في رسالة الليكود أن "نص القانون واضح، وليس بالإمكان الاكتفاء بإعلان عن تمكن من يشكل الحكومة بتشكيلها، وإنما ينبغي توضيح أي حكومة تمكن عضو الكنيست من تشكيلها، وما هي الكتل التي تشكلها، وهل هي حكومة بالتناوب على رئاسة الحكومة، وإن كانت كذلك من سيتولى رئاسة الحكومة بالتناوب".

كذلك طلب الليكود من ريفلين أن يوضح للبيد أنه في حال لم يستعرض تفاصيل الحكومة حتى غد، فإن التفويض بتشكيل الحكومة سينتقل إلى الكنيست لمدة 21 يوما. وإذا لم ينجح أعضاء الكنيست بتشكيل حكومة حتى نهاية هذه المهلة، فإن إسرائيل ستتجه إلى انتخابات وفقا للقانون، ولن تكون أمام رئيس الدولة إمكانية ترجيح رأي شخصي.