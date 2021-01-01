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أبو زهري يكشف لماذ لم يلتق الرئيس التونسي وفد حماس ؟

الثلاثاء 01 يونيو 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو زهري يكشف لماذ لم يلتق الرئيس التونسي وفد حماس ؟



تونس/سما/

زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الجمهورية التونسية، والتقى قيادات تونسية، لكنه لم يلتق الرئيس التونسي قيس سعيد،

و أكد سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس  في تصريحات صحفية نقلها موقع قناة نسمة التونسية، أن الإعداد لزيارة الوفد إلى تونس كان قد تضمن ترتيب لقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأنهم كانوا حريصين على ذلك.


وأشار زهري إلى أن سبب عدم اللقاء كان إبلاغ الرئيس التونسي للوفد بأن لديه ارتباطات في توقيت الزيارة الذي تزامن مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس أن الرئيس التونسي أبلغهم حرصه على ترتيب لقاء في وقت لاحق.

ولفت زهري إلى أن الوفد كان حريصا على عقد لقاءات مع مختلف الأطياف التونسية، حيث التقى مع أعضاء الاتحاد العام للشغل، وكذلك مع حركة النهضة، ورئيسها راشد الغنوشي، والعديد من الأحزاب السياسية.

#سامي ابو زهري #حماس #تونس #قيس سعيد

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