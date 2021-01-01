  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تطورات كبيرة في ملف الأسرى..

ماذا ردت الفصائل على استلام السلطة عملية الإعمار وما هي التسهيلات الجديدة لمعبر رفح؟

الثلاثاء 01 يونيو 2021 03:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا ردت الفصائل على استلام السلطة عملية الإعمار وما هي التسهيلات الجديدة لمعبر رفح؟



غزة/سما/

بعد سلسلة لقاءات مع «حماس» والفصائل الفلسطينية، تلتها زيارات لعدد من المواقع داخل قطاع غزة، غادر وزير المخابرات المصري، عباس كامل، عبر حاجز «بيت حانون ــ إيرز»، متّجهاً بعدها إلى القاهرة تمهيداً لدعوة قادة الفصائل إلى عقد اجتماع على مستوى الأمناء العامين الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع وصول وفد إسرائيلي إلى العاصمة المصرية لإجراء مفاوضات غير مباشرة للاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار والتجهيز للمرحلة الأولى في عملية تبادل الأسرى.

علمت «الأخبار»، من مصادر فلسطينية متعدّدة حضرت اللقاء، أن الفصائل أبلغت كامل بأهمية العمل على تثبيت وقف إطلاق النار على قاعدة ارتباطه بما يجري في القدس المحتلة، وأن العودة إلى الاستفزازات في المدينة ستفجّر الأوضاع، الأمر الذي أبدى الضيف تفهّماً كاملاً له.

وبينما لم يدلِ الوفد المصري بأيّ تصريحات، علمت «الأخبار»، من المصادر، أن كامل طلب «الاستمرار في حالة الهدوء وضبط المنطقة الحدودية لمنع العودة إلى الاشتباك»، مؤكداً أن الوفد «سيعمل على تذليل كلّ العقبات التي تُوتّر الأجواء، بما في ذلك الوضع في القدس». كما أكد «وجود إرادة مصرية لتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في غزة، وإعادة إعمار ما تمّ تدميره، وضمان الهدوء والحياة الكريمة للسكّان». ومع إصرار المصريين على أن تتمّ عملية الإعمار عبر السلطة في رام الله، طلبت الفصائل تأجيل هذا الأمر لطرحه خلال المباحثات في القاهرة. لكن في المبدأ، أبلغته «حماس» أنها لن تقف عائقاً أمام الإعمار، إلا أنها تصرّ على أن يكون هناك اتفاق بشأنه، وضمانات بأن تتمّ العملية بلا ابتزاز للغزيين، فضلاً عن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وخاصة «المجلس الوطني»، وتشكيل حكومة وحدة كمداخل مهمة لمعالجة هذه القضية.


قبيل مغادرة الوفد، وضع كامل ووفد من قيادة «حماس» الحجر الأساس لإنشاء حيّ سكني وسط القطاع بتبرّع من مصر، فيما قال قائد الحركة في غزة، يحيى السنوار، عقب وضع الحجر الأساس، إنه جرت مناقشة «تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار وكبح العدوان عن الشعب الفلسطيني... أكدنا أن المقاومة بألف خير وأيديها على الزناد لصدّ أيّ عدوان». وأشار إلى أن القطاع «على موعد قريب مع كسر الحصار وتوفير فرصة حياة كريمة... الجميع ــ العالم والمصريون ــ يتحدثون أنهم يريدون أن يجعلوا من قطاع غزة مثل دبي». وفي هذا الإطار، نقلت المصادر أن الوزير المصري وعد بتسهيلات جديدة للسفر عبر معبر «رفح»، خاصة في ملفّ المدرَجين على لائحة المنع الأمني لدى السلطات المصرية، والذين يُقدَّر عددهم بعشرات الآلاف، وأيضاً أصحاب الجوازات المصفّرة.

تبادل قريب للأسرى؟
وفق المصادر، فإن كامل تحدّث عن «تطوّرات كبيرة لدى حكومة الاحتلال تدفعها نحو تنفيذ صفقة تبادل للأسرى، واستكمال ما وصلت إليه المباحثات التي كانت جارية قبل معركة سيف القدس بأسابيع»، مع «استعداد الاحتلال للإفراج عن غالبية الأسماء التي تطلب حماس الإفراج عن أصحابها»، الأمر الذي ردّت عليه الحركة بالإيجاب وإبداء رغبتها في استكمال الجهود المصرية في هذا الإطار الأسبوع المقبل. وأمس، قالت قناة «كان» العبرية إن وفداً إسرائيلياً سيتوجّه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة تبادل، مشيرةً إلى أن إسرائيل قد تفرج عن أسرى «ملطّخة أيديهم بالدماء» بعدما قدّمت قبل الجولة الأخيرة موافقتها على الإفراج عن عشرات الأسماء من الأسرى، لكن «حماس لم تردّ على العرض» وقتها.

#الفصائل الفلسطينية #رئيس المخابرات المصرية #عباس كامل #حماس

الأكثر قراءة اليوم

مدينة سكنية مصرية في غزة .. مصدر يكشف تفاصيل زيارة عباس كامل لغزة والاجتماع المغلق مع السنوار

صحيفة تكشف عن مطالب المقاومة النهائية لتثبيت التهدئة مع الاحتلال

صحيفة عبرية تكشف عن خطة مصرية لوقف إطلاق نار طويل الأمد بين حماس وإسرائيل

سجلوا الرقم (1111) علينا.. السنوار: الأيام القادمة ستشهد حوارات جادة بالقاهرة لتوحيد الموقف الفلسطيني

"لا فضل لأي طرف آخر".. حمد بن جاسم يتحدث عن "رهان جديد" في القضية الفلسطينية

مقتل طبيب فلسطيني من غزة طعنا في هولندا

صور ..الحية يكشف ما تم مناقشته مع وزير المخابرات المصري ..

الأخبار الرئيسية

بايدن

"فايننشال تايمز" على بايدن الاختيار بين لعب دور المطبل لإسرائيل أو اللاعب الجدي

--

سيف القدس تفتح طريق غزّة ــ دمشق.. عودة حماس إلى سوريا قريبا

بايدن

فورين بوليسي: علاقة واشنطن “الخاصة” مع إسرائيل لا تساوي كلفتها الباهظة وحان وقت التغيير

اسرائيل

هآرتس للإسرائيليين: لن تنقذكم "أسطورة" سلاح الجو واستعدوا لسيناريوهات "حزب الله" المرعبة

حماي وامريكا

دعت لمراجعة الدعم المقدم لـ"إسرائيل".. قطر تبدي استعدادها للوساطة بين واشنطن وحماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية