المحيسن والرفاعي وقيادة التعبئه ومفوضيه الاقليم الخارجيه في زياره لاقليم القدس

رام الله / سما /

اجتمع مفوض التعبئة والتنظيم الدكتور جمال المحيسن ومفوض الاقاليم الخارجيه الدكتور سمير الرفاعي بحضور قيادة المفوضتين ونائب محافظ القدس الاخ عبد الله صيام في اقليم القدس الشريف

حيث استمع الاخوه الى شرح مفصل من لجنه الاقليم حول الاستعدادات القادمه لمواجهه سياسات الاحتلال في محاولاتهم لتهويد احياء المدينه المقدسه والهجمه الممنهجه على المسجد الاقصى ومحاوله فرض سياسه الامر الواقع كما تطرق الاخوه بالاقليم الى ضروره مسانده ودعم ابناء شعبنا المقدسين اللذين يدافعون بكافه امكاناتهم عن القدس والمقدسات وقد اكد الاقليم وقوفه الى جانب شعبنا المرابط الصامد في وجه الغطرسه الاسرائيليه

وقد اشاد الدكتور جمال المحيسن بصمود ونضال شعبنا بالقدس الشريف معتبرهم رأس الحربه في مواجهه المخططات الصهيونيه العنصريه ومثمنا جهود ونضال اعضاء لجنه الاقليم والكوادر الحركيه والقواعد التنظيميه بصفتهم طليعه ابنا ء شعبنا في مواجهه الاحتلال ومستوطنيه ووجه التحيه للمرابطين بالمسجد الاقصى المبارك على صمودهم وتفانيهم مشددا بالوقت ذاته على ضروره التصدي لاي محاولات تثير الفتنه ووأدها ومحاربه من يثيرونها

بدوره نقل الدكتور الرفاعي تحيات شعبنا في سوريا للمقدسين خاصه ولشعبنا عامه وتحيات الاخوه في اقليم سوريا الى اخوتهم الصامدين في وجه المخططات الصهيونيه لافتا الى ان القدس هي الاستهداف الاول بمخطط الصهيونيه وان العقيده الصهيونيه تعتمد على تهويد القدس اولا وان القدس ستسقط المشروع الصهيوني بأكمله

وقد اثنى الرفاعي على جهود مفوضيه التعبئه والتنظيم في متابعتها واسنادها لكافه الاقاليم بشكل عام ولاقليم القدس بشكل خاص مؤكدا على تكامليه العمل النضالي المشترك بين المفوضيتن

وقد اجمع الحضور على ضروره تعزيز صمود اهلنا وشعبنا بالقدس الشريف من خلال توفير الدعم الحقيقي وتكاتف الجهود من كافه الموسسات والقطاعات سواء الرسميه والاهليه لابقاء حاله الاشتياك اليومي لمواجهه جميع مخططات الاحتلال وفي مقدمتها الاقصى والمقدسات.