الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال الأسير المحرر خضر عدنان

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، الاسير المحرر خضر عدنان.

وقالت زوجة عدنان لوطن ان زوجها واثناء عودته من مدينة نابلس برفقة شابين اخرين بعد ان ادوا التعزية في الشهيد زكريا حمايل في بلدة بيتا، وزيارة بعض الجرحى المصابين برصاص الاحتلال، وعند اقتراب مركبتهم من منطقة "شافي شمرون" جرى توقيفها من قبل دورية عسكرية لجيش الاحتلال كانت متواجدة على جانب الطريق، حيث قام جنود الاحتلال باعتقال عدنان فقط بعد احتجازه لقرابة ساعتين في المكان.

وفي بلدة يعبد في محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة بعد اقتحامها البلدة كلا من: احمد كامل ابو بكر، وفرج محمود ابو بكر، واحمد محمد ابو بكر، عقب مداهمة منازل ذويهم.

يتبع