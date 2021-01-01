  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال الأسير المحرر خضر عدنان

الأحد 30 مايو 2021 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال الأسير المحرر خضر عدنان



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، الاسير المحرر خضر عدنان.

وقالت زوجة عدنان لوطن ان زوجها واثناء عودته من مدينة نابلس برفقة شابين اخرين بعد ان ادوا التعزية في الشهيد زكريا حمايل في بلدة بيتا، وزيارة بعض الجرحى المصابين برصاص الاحتلال، وعند اقتراب مركبتهم من منطقة "شافي شمرون" جرى توقيفها من قبل دورية عسكرية لجيش الاحتلال كانت متواجدة على جانب الطريق، حيث قام جنود الاحتلال باعتقال عدنان فقط بعد احتجازه لقرابة ساعتين في المكان.

وفي بلدة يعبد في محافظة جنين  اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة بعد اقتحامها البلدة  كلا من: احمد كامل ابو بكر، وفرج محمود ابو بكر، واحمد محمد ابو بكر، عقب مداهمة منازل ذويهم.

يتبع 

الأكثر قراءة اليوم

هذا السيناريو الأخطر في الحرب.. صحيفة عبرية: “حرب غزة”.. إطلالة إسرائيلية على “المعركة الكبرى”!

شاهد.. صحفي لبناني: غرفة عمليات مشتركة بين إيران وحماس و حزب الله أدارت الحرب على غزة

معهد أمني امريكي: دعم إسرائيل ينهار.. وأمريكا ستكون أكثر صرامة معها بعد معركة غزة!

معاريف: المقاومة فكّت شفرة الحمض النووي لإسرائيل وبفعلهم ذلك فإنهم يتقدمون عليها بعقد من الزمان

هآرتس عن حرب غزة : تداعيات مصيرية تهدد وجود إسرائيل

معاريف: 4 عوامل ستؤثر على صياغة وتحديد مستقبل "إسرائيل" خلال الفترة القادمة

أبو زايدة: 20 ألف جرعة لقاح و 30 سيارة إسعاف تصل غزة الأسبوع المقبل

الأخبار الرئيسية

o

"مشهد مرعب" .. كاميرا مراقبة توثق قصف لأحد شوارع غزة خلال العدوان الاخير

رئيس المخابرات المصرية عباس كامل يصل فلسطين وتل ابيب اليوم لبحث هذه الملفات ..

هذا السيناريو الأخطر في الحرب.. صحيفة عبرية: “حرب غزة”.. إطلالة إسرائيلية على “المعركة الكبرى”!

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل مساعي التهدئة بين حماس واسرائيل برعاية مصرية

فلسطين

معهد أمني امريكي: دعم إسرائيل ينهار.. وأمريكا ستكون أكثر صرامة معها بعد معركة غزة!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية