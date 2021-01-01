  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل مساعي التهدئة بين حماس واسرائيل برعاية مصرية

السبت 29 مايو 2021 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل مساعي التهدئة بين حماس واسرائيل برعاية مصرية



القدس المحتلة / سما /

أكد روعي كاييس، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أن الجهود المصرية ترتكز على إرساء وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في ظل رفض حركة حماس لمطلب إسرائيل بربط إعادة تأهيل قطاع غزة، بقضية الأسرى المفقودين في القطاع.

وقال كاييس: "تقول حركة حماس، أنها منفتحة على صفقة تبادل تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، خاصة الشخصيات الكبيرة، وذوي الاحكام العالية، ويسبق ذلك شرط الإفراج عن محرري صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم.

وبحسب المراسل الإسرائيلي، فإن غابي أشكنازي، وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، سيطرح موضوع الاسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على مصر غداً الأحد. 
 

#اسرائيل #وقف اطلاق النار #حركة حماس #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة #مصر #غابي أشكنازي #صفقة تبادل الأسرى #الجنود الاسرى

الأكثر قراءة اليوم

هذا السيناريو الأخطر في الحرب.. صحيفة عبرية: “حرب غزة”.. إطلالة إسرائيلية على “المعركة الكبرى”!

شاهد.. صحفي لبناني: غرفة عمليات مشتركة بين إيران وحماس و حزب الله أدارت الحرب على غزة

معهد أمني امريكي: دعم إسرائيل ينهار.. وأمريكا ستكون أكثر صرامة معها بعد معركة غزة!

معاريف: المقاومة فكّت شفرة الحمض النووي لإسرائيل وبفعلهم ذلك فإنهم يتقدمون عليها بعقد من الزمان

هآرتس عن حرب غزة : تداعيات مصيرية تهدد وجود إسرائيل

معاريف: 4 عوامل ستؤثر على صياغة وتحديد مستقبل "إسرائيل" خلال الفترة القادمة

أبو زايدة: 20 ألف جرعة لقاح و 30 سيارة إسعاف تصل غزة الأسبوع المقبل

الأخبار الرئيسية

o

"مشهد مرعب" .. كاميرا مراقبة توثق قصف لأحد شوارع غزة خلال العدوان الاخير

رئيس المخابرات المصرية عباس كامل يصل فلسطين وتل ابيب اليوم لبحث هذه الملفات ..

هذا السيناريو الأخطر في الحرب.. صحيفة عبرية: “حرب غزة”.. إطلالة إسرائيلية على “المعركة الكبرى”!

فلسطين

معهد أمني امريكي: دعم إسرائيل ينهار.. وأمريكا ستكون أكثر صرامة معها بعد معركة غزة!

شاهد.. صحفي لبناني: غرفة عمليات مشتركة بين إيران وحماس و حزب الله أدارت الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية