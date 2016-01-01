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أنجلينا جولي وبراد بيت.. "قرار قضائي" بشأن حضانة الأبناء

الخميس 27 مايو 2021 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنجلينا جولي وبراد بيت.. "قرار قضائي" بشأن حضانة الأبناء



وكالات / سما /

منح قاضٍ في كاليفورنيا الممثل الأميركي براد بيت حضانة مشتركة لأبنائه ضمن إجراءات الطلاق مع زوجته السابقة الممثلة أنجلينا جولي التي تطالب بالحضانة الحصرية، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة.

وأوضح موقع "تي إم زي" الإخباري أن القرار الذي أصدره القاضي المتقاعد جون أودركيرك في إطار خاص لا في محكمة، أكّد اعتماد مبدأ الحضانة المتساوية.

وجاء القرار بعد نحو 5 سنوات من تقديم أنجلينا جولي (46 عاماً) طلب الطلاق في سبتمبر 2016. واتخذت الممثلة إجراءات قانونية تهدف إلى كفّ يد القاضي الذي ينظر في القضية، ولا يزال هذا الإجراء جارياً.

ويتعلق قرار الحضانة المشتركة بخمسة من أبناء جولي وبيت الستة، إذ أن مادوكس جولي-بيت (19 عاماً) أصبح راشداً، ويمكن الطعن في القرار أمام القضاء المدني.

ولم يعد براد بيت (57 عاماً) وأنجلينا جولي متزوجين رسمياً منذ أبريل 2019 ، لكنهما لم يحلا بعد مشكلة اقتسام ممتلكاتهما.

 

وتوصل النجمان الهوليووديان عام 2018 إلى اتفاق موقت على الحضانة المشتركة لأبنائهما، بشروط بقيت سرية، لكنهما لم يتمكنا من الاتفاق على صيغة دائمة.

وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقاً في حادثة أورد "تي إم زي" خبراً عنها مفاده أن براد بيت تهجم على أبنائه لفظياً وجسدياً خلال رحلة بالطائرة في سبتمبر 2016، لكنّ الشرطة الفدرالية الأميركية قررت بنتيجة التحقيق عدم الشروع في أي ملاحقة قضائية.

وكان براد بيت وأنجلينا جولي يعتبران خلال فترة زواجهما رسمياً بين عامي 2005 و2016 الزوجين الأكثر سحراً في هوليوود، ورزقا ثلاثة أطفال بيولوجيين، فيما تبنى براد بيت رسمياً ثلاثة آخرين هم مادوكس وباكس وزهرة.

#براد بيت #أنجلينا جولي #الأبناء #حضانة #الطلاق

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