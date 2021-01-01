سرايا القدس للاحتلال: إذا فكرت بالحرب البرية سنريك كيف ننفذ مناوراتنا واقعاً

غزة /سما/

قال المتحدث باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، اليوم الخميس، إنه مازال مجاهدونا ومعهم فصائل المقاومة يسطرون أروع معاني الإصرار والتحدي والمواجهة، ويبدعون في ميادين القتال ويقدمون القادة قبل الجند.

لمتابعة وكالة سما الإخبارية عبر قناتها على التليغرام اضغط على الرابط التالي ( إضغط هنا )

وأكد أبو حمزة، في كلمة مسجلة، اعتزازنا وافتخارنا بشعبنا المجاهد الصابر المحتسب وهو يعيش أعياده أعياد دمٍ وشهادة ويخوض معنا هذه الجولة حاملاً أرواحه على أكفه فداءً للقدس والأقصى ولمشروع وشباب المقاومة المستبسلين في ميدان مقارعة العدو.

ووجه رسالة إلى أبناء شعبنا بأننا نستشعر حبكم وحرصكم وفداءكم وإن النصر حليف شعب احتضن وفدى مقاومته إن شاء الله.

وأضاف: "إن كل ما يقوم به العدو من عدوان لن يغير شيء من استراتيجية المقاومة ولن يستطيع كسر شوكتها بل سيخرج مهزوماً مكسوراً".

وشدد على أن المقاومة ستظل قائمة قادرة بالرغم من مئات الغارات وحجم الدمار الكبير نتيجة الهمجية الإسرائيلية التي لن تسقط حقنا في الدفاع عن أبناء شعبنا.

وأردف: "نقول للعدو إنه إذا فكرت بالمعركة البرية فهذا سيكون بالنسبة لنا أقصر الطرق إلى النصر الواضح الأكيد وسنريك كيف نحاكي وننفذ مناوراتنا البرية واقعاً".

واستطرد: "نقول للعدو سيكون مصير جنودك ما بين قتيل وأسير فلا تهددنا بما هو نصر لنا"، مجددًا التأكيد للعدو الأحمق أن غزة هي المكان الذي ستندم على أنك فكرت به وبالإمكان سؤال الفأر غسان عليان وجنوده عما حصل بهم عندما فكروا بالتقدم عبر معركة برية إلى غزة.