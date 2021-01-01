بالفيديو: القسام تبث مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ "عياش 250"

غزة/سما/

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ عياش 250 الذي دخل الخدمة اليوم مستهدفاً مطار رامون جنوب فلسطين.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام في تصريح له، إن قوة الرد جزء من غرس القائد أبو عماد باسم عيسى والمهندس جمعة الطحلة أبو رحمة والدكتور جمال الزبدة ووليد شمالي وحازم الخطيب وسامي رضوان وغيرهم من إخوانهم الأطهار الأبرار.

وأضاف: "ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدفٍ نحدده ونقرره بعون الله".

ودعا أبو عبيدة على لسان محمد الضيف شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة.

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