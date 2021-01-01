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إصابة 5 إسرائيليين في استهداف تل أبيب بصواريخ القسام

الخميس 13 مايو 2021 03:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 5 إسرائيليين في استهداف تل أبيب بصواريخ القسام



القدس المحتلة/سما/

أطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، عشرات الصواريخ من قطاع غزة، نحو مدينتي تل ابيب ويافا والخضيرة، ردا على استهداف المنشآت السكنية والابراج في القطاع.

وذكرت صحيفة معاريف :"لأول مرة منذ الجولة، دوت صفارات الإنذار في (عيمك يزرعيل) جنوب شرق حيفا".

وأفادت مصادر عبرية عن إصابة 5 إسرائيليين في مدينة "بيتح تيكفا" شرق "تل أبيب" جراء قصف صاروخي من غزة.
 

وقال المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال: لو قلت لكم في بث مباشر قبل 10 سنوات أن حـــمــاس ستضرب حيفا لانفجرتم من الضحك.. الآن لقد قصفت حيفا.

إعلام الاحتلال: إصابة 5 إسرائيليين في مدينة "بيتح تيكفا" شرق "تل أبيب" جراء قصف صاروخي من غزة
بدوره، أكد روعي شارون، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أن وابل الصواريخ الأخير هو أبعد ما أطلقته حركة حماس على الإطلاق، حيث وصلت إلى منطقة مرج بن عامر.

وعادت القسام، لتقصف مدن أخرى، بعشرات الصواريخ، منها، (كريات جات)، و(أسدود)، كما أصاب أحد الصواريخ، منزلين في (ريشون لتسيون) وأخر في (بتاح تكفا) شرق تل أبيب.

#تل أبيب

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