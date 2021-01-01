زوجة يحيى عياش تعقب على استشهاد قائد لواء غزة في كتائب القسام

رام الله / سما /

عقبت زوجة الشهيد يحيى عياش، القيادي البارز في كتائب القسام والملقب بـ "المهندس"، على استشهاد قائد لواء غزة في الكتائب باسم عيسى، إثر قصف إسرائيلي غاشم.

وذكرت عياش عبر صفحتها على (فيسبوك): "استشهد صاحبك يا يحيى باسم عيسى أحد قيادات القسام ومن لم يعرفه؟، من أطيب الناس الذين عرفتهم في غزة وعشت في بيتهم كان مطارداً مع أبو البراء وأعرف أهله كلهم".

وأضافت: "ربي يصبرهم ولكن أنها الشهادة الذي انتظرها باسم منذ سنوات تعرض فيها لكثير من الاغتيالات من اليهود والاعتقالات على يد السلطة في غزة وشهدنا يوم خاض اشتباك معهم وأصابوه ونقل إلي المشفى سنة ١٩٩٥ ورغم التشديدات على غرفته زاره أبو البراء، رحم الله أرواحا تلاقت بعد طول غياب.. سلم على أبو البراء يا أبو عماد".

يشار إلى أن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أعلنت اليوم الأربعاء، استشهاد باسم عيسى (أبو عماد)، قائد لواء غزة في الكتائب.







