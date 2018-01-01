تحذيرات ساخنة وأوامر بتحديث بنك الأهداف.. اعلام اسرائيلي: كوخافي يأمر جيشه بالاستعداد لمعركة بغزة

القدس المحتلة / سما /

أفاد المراسل العسكري للقناة 13 الاسرائيلية ألون بن دافيد، مساء اليوم السبت، بأن رئيس أركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي، أمر قواته بالاستعداد لمعركة واسعة مع قطاع غزة.

فيما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، مساء السبت، بأن هناك إنذارات ساخنة وصلت لأجهزة الأمن الإسرائيلية حول تنفيذ عمليات في مناطق مختلفة، خلال الوقت القريب.

وبحسب مراسل القناة الـ "12 العبرية"، نير دفوري، فإن هناك تحذيرات ساخنة ترد حول إمكانية تنفيذ هجمات، مشيرا أن قوات الجيش أكملت انتشارها بأنحاء الضفة الغربية.

وأشارت القناة، أن نتنياهو متواجد في هذه الأثناء في مبنى الجيش "كيرياه"، ويتلقى معلومات أمنية فورية عن أي أحداث.

من جهته، ذكر موقع "واللا العبري"، بأن الجيش يعزز القناصة على حدود قطاع غزة استعدادا لتصاعد المظاهرات والتعامل مع سيناريو اختراق السياج.

ونقل الموقع العبري، عن رئيس شعبة العمليات في الجيش "أهارون حليفا"، بأنه قد وجه تعليمات بتحديث بنك الأهداف في قطاع غزة والاستعداد للتدهور الأمني - أيضا في فرقة غزة بقيادة العميد نمرود ألوني تم تعزيز القناصة استعدادا لتصاعد المظاهرات على الحدود والتعامل مع سيناريو اختراق السياج.

واندلع 15 حريقًا في النقب الغربي، يوم السبت، جرّاء إطلاق البالونات الحارقة من داخل قطاع غزة.

ويخشى الجيش الإسرائيلي عودة فعاليّات "الإرباك الليلي" وإطلاق البالونات الحارقة التي أتت على دونمات عديدة خلال عامي 2018 و2019.

وفي وقت سابق، ذكر المراسل العسكري لموقع "واللا"، أمير بوحبوط، أنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لمواجهة "مظاهرات عنيفة" في المناطق الحدودية شرقي قطاع غزة، بما في ذلك "محاولات لخرق السياج الأمني والعبور" إلى أراضي الـ48، في ظل التقارير عن استئناف تفعيل "الأدوات الخشنة" ضمن أنشطة الإرباك الليلي.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أصدر تعليماته بالاستعداد التشغيلي اللازم لأي سيناريو، وإرسال الرسائل المطلوبة على المحور السياسي والأمني.

وأضاف وفق بيان صادر عن مكتبه: "يجب عدم السماح للمتطرفين في أي من الجانبين بتصعيد الموقف، وستواصل إسرائيل العمل للحفاظ على حرية العبادة في الحرم القدسي وتتصرف بالمسؤولية اللازمة، ولن تسمح بإلحاق الأذى بالجمهور". وفق وصفه.

كما أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قرارًا بتعزيز قوات الجيش ، والاستعداد للتصعيد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "ترأس رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي قبل قليل اجتماعًا لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة الجيش ومندوبين عن الشرطة والشاباك".

وأضاف: "لقد أوعز بتعزيزات إضافية للقوات والوسائل بالإضافة إلى الاستعداد للتصعيد وسلسلة خطوات أخرى".

وتشهد الأوضاع الأمنية توترًا مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات في القدس واقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "هأرتس" أن "تصرف عناصر الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى وكأنهم أتوا لصب الزيت على النار، بدلاً من محاولة إخمادها - كانت الليلة الماضية من أعنف الليالي التي شهدتها القدس في السنوات الأخيرة ".