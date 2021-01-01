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دعاء ليلة القدر للأب الوالد 2021 أدعية للوالد المتوفي

السبت 08 مايو 2021 01:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دعاء ليلة القدر للأب الوالد 2021 أدعية للوالد المتوفي



الرياض / سما

دعاء ليلة القدر للأب هو من الأدعية المستحبة للأبناء لاستغلال تلك الليلة العظيمة التي تأتي مرة واحدة كل عام؛ للقيام بأفضل الأعمال ورد بعض من الجميل إلى الوالدين خلال شهر رمضان المبارك 1442 هجري.

ونقدم في هذا المقال دعاء ليلة القدر للأب الوالد لمناداته عند الله عز وجل بأحب الأسماء إلى قلبه، والدعاء للوالدين هو من الأعمال المحببة، حيث أن بر الوالدين يأتي في المرتبة الثانية عند الله سبحانه وتعالى بعد أداء الصلاة.

أفضل أدعية ليلة القدر للأب مكتوبة:

- اللهم لا تجعل لأبي ذنبًا إلا وغفرته، ولا همًا لها إلا فرجَته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها صلاح فيها إلا وقضيتها.

- اللهم لا تجعل لأبي حاجتها إلا عندك، اللهم قُرّ عين أبي بكل ما يريده ويتمناه، اللهم اختم عمره بالأعمال المقبولة وبشهادة “لا إله إلا الله” صادقة وخالصة لوجهك الكريم يا الله.

- اللهم تقبل توبة أبي، وأجب دعوته اللهم إنا نعوذ بك أن تُرَد إلى أرذل العمر، اللهم ارزقه الجنة وما يقربه إليها من قول أو عمل، وباعد بينه وبين النار وبين ما يقربه إليها من قول أو عمل.

- اللهم ارزقه الجنة وما يقربه إليها من قولٍ أو عمل، وباعد بينه وبين النار، وبين ما يقربه إليها من قولٍ أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك أن ترده إلى أرذل العمر اللهم واختم بالحسنات أعماله، اللهم آمين اللهم وأعنا على بره حتى ترضى عنا فترضى.

- اللهم اعنا على الإحسان إليه في كبره اللهم وارضه علينا، يا مديم النعم أدم لي ابي اللهم امنح ابي عمرا طويلا وأسعده اللهم احفظ لي ابي وأجعله أسعد خلقك اللهم ابي وأن جفت ينابيع الحياة، وأن توارت قوتي واعتزاني الضعف اللهم ابي ثم ابي وأن لم يبق من الحياة إلا هو.

وما أحب عند الأب من دعوة الابن الصادقة له عند الله جل وعلى، فهو يندرج تحت بر الوالدين العظيم، وقدمنا لكم مجموعة من الأدعية المحببة القصيرة والمكتوبة لترديدها على اللسان وكتابتها واستخدامها بشتى الطرق.

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